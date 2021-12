Buoni spesa per le famiglie a Salerno, pubblicato il bando: ecco le informazioni

E’ stato pubblicato il bando per i Buoni Spesa dal Comune. Ad annunciarlo, sui social, è direttamente l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. Al beneficio potranno accedere tutti i cittadini residenti a Salerno alla data di pubblicazione del presente avviso (23 dicembre 2021) in possesso di Isee del nucleo familiare, ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda (12 gennaio 22), uguale o inferiore alla soglia di 10 mila euro.

L’istanza

La domanda è in forma di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Va compilata e presentata esclusivamente attraverso il format predisposto on line, che sarà disponibile a partire dalle 12 del 12 gennaio 2022 e fino alle 12 del 14 febbraio 2022 sul sito del Comune di Salerno accedendo ai servizi on-line – emergenza covid-19, così da garantire ai cittadini la possibilità e il tempo necessario per richiedere o aggiornare l'Isee e dare massima diffusione all’iniziativa.