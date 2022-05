Buoni spesa a Salerno: entro il 16 maggio la consegna della tessere, oggi la riapertura dei termini per i "sospesi"

Notizie incoraggianti per i salernitani in attesa dei buoni spesa: verrà pubblicata oggi, infatti, la riapertura dei termini per "i sospesi", alias per le persone che non hanno presentato le domande nei tempi prestabiliti per essere riassorbite tra i destinatari delle agevolazioni. Intanto, chi risulta già destinatario dei buoni, dal 16 maggio, riceverà la tessera nominativa da utilizzare per la spesa nei supermercati.

Parla l'assessore De Roberto

Soddisfatta, l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto: "Al di là delle risorse messe a disposizione dal Governo, considerando il momento difficile che molte famiglie stanno attraversando, abbiamo deciso di offrire un aiuto a tutti e quindi ci siamo adoperati per recuperare dai nostri fondi altri 100mila euro, a cui si aggiungono 17mila euro del precedente risparmio per i buoni spesa non assegnati ed anche le economie ottenute per il ribasso del 20% della ditta vincitrice della gara. In questo modo, abbiamo garantito risposte concrete a tutte le famiglie che hanno richiesto l'ammissione in graduatoria", ha concluso l'assessore.