Bus affollati e corse aggiuntive sospese per la fine dello stato d'emergenza: i rischi aumentano

Da oggi, 1° aprile, le corse aggiuntive di potenziamento ai servizi scolastici di Busitalia sono sospese. I pullman previsti dal 18 febbraio al 31 marzo erano stati attivati a supporto delle direttrici maggiormente interessate dai flussi scolastici in periodo Covid.

La decisione

Capienza dei bus, inoltrem ripristinata al 100%, pur con l'obbligo di indossare in ogni caso la mascherina ffp2. Tuttavia, come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, già da tempo, nonostante il potenziamento delle linee, alcuni bus continuavano ad essere affollatissimi, nonostante i casi di Covid. Purtroppo, con la sospensione delle corse aggiuntive legate alla conclusione dello stato di emergenza, la situazione non può che peggiorare: si raccomanda di tenere distanza adeguata, qualora possibile, e di indossare sempre i dispositivi di protezione.