Busitalia: abbonamenti mensili cartacei introvabili, ma arriva l'app

Rivoluzione, non senza disagi, per i pendolari, in merito ai nuovi abbonamenti mensili dei pullman, in Campania. A partire da oggi, 1° dicembre, è possibile acquistare gli abbonamenti mensili dematerializzati sull’App Unico Campania, scaricabile gratis dallo store via internet, L'acquisto via app è un'alternativa, al momento, e non un'opzione esclusiva, ma è in corso un processo graduale di dematerializzazione dei titoli di viaggio.

I disagi

Purtroppo, tuttavia, sono emersi dei disservizi segnalati dai nostri lettori in quanto mancano gli abbonamenti mensili cartacei a Salerno e nel resto della regione. "I rivenditori ci hanno detto di non averli ricevuti, ma non ci hanno fornito ulteriori spiegazioni: una persona anziana che non ha dimestichezza con l'app ed altri mezzi informatici, oppure uno straniero che ha difficoltà linguistiche, come dovrebbero reperire l'abbonamento mensile?", si chiede una salernitana. Dall'infopoint salernitano di Busitalia, ad ogni modo, ci hanno riferito che è anche possibile acquistare gli abbonamenti mensili su card magnetica direttamente dal sito del Consorzio UnicoCampania, ma solo in alcune date precise.

L'App

Nella APP UnicoCampania, intanto, da oggi sono acquistabili i principali abbonamenti mensili, aziendali Busitalia Campania e integrati UnicoCampania, in formato dematerializzato QR. Le caratteristiche di validità temporale e di fascia tariffaria sono le stesse dei titoli tradizionali cartacei. L’acquisto sarà possibile nel menù principale della APP, sez. “Acquista titoli”, scegliendo l’azienda e la relativa classe di spostamento urbana o extraurbana. L’abbonamento è attivabile dal giorno 1 al giorno 15 del mese e scadrà alle ore 23.59 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento. Per ogni ulteriore informazione: Unicocampania.it