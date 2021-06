Busitalia, stop alle corse scolastiche: il piano pre-estivo fino al 30 giugno

Cambiamenti in vista per chi viaggia in pullman, con l'arrivo dell'estate. Busitalia, infatti, dal 14 giugno ha attivato il servizio della stagionalità pre-estiva. Le novità saranno in vigore fino al 30 giugno. In particolare, sospese le corse scolastiche ed altre modifiche hanno riguardato, poi, alcune linee e il capolinea.

