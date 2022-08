Busitalia Campania: chiusi gli uffici amministrativi e le biglietterie per Ferragosto, le date

Resteranno chiusi dal 16 al 19 agosto, gli uffici amministrativi di Busitalia Campania: eventuali comunicazioni, segnalazioni e reclami potranno essere inoltrati alla mail: clienti.salerno@fsbusitaliacampania.it

Le chiusure delle biglietterie

Periodi di fermo estivo, inoltre, per la biglietteria interno Stazione FS di Salerno, da lunedì 15 a sabato 20 agosto, per la biglietteria presso Terminal Bus di via Vinciprova (Salerno) solo nel giorno festivo di Ferragosto lunedì 15 agosto.

Stop alle linee universitarie

Considerata la chiusura totale dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo da martedì 16 a venerdì 19 agosto, inoltre, in queste ultime date l’espletamento dei servizi per l'Ateneo sarà sospeso.