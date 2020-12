Natale e Capodanno senza bus, gli orari e i servizi per il periodo di festa a Salerno

Natale e Capodanno senza pullman, a Salerno. Dal 26 novembre e fino al 6 gennaio 2021 è in vigore una programmazione rimodulata. In particolare, a S. Stefano (sabato 26 dicembre 2020) viene espletato il servizio festivo così come all'Epifania (6 gennaio 2021). Nelle giornate delle Vigilie di Natale e Capodanno (24 e 31 dicembre 2020) viene erogato unicamente il servizio urbano di Salerno (linee n. 2-5-6-11-13-14-15-20-21-25-28-39), nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 13 circa.

Le sedi amministrative

Intanto, nei giorni 24-30-31 dicembre 2020 resterà chiusa la sede amministrativa dell’azienda sita in via Santi Martiri Salernitani. Eventuali richieste, segnalazioni e reclami potranno essere inoltrati al seguente indirizzo e-mail: clienti.salerno@fsbusitaliacampania.it

La Biglietteria aziendale sita all’interno della stazione FS di Salerno osserverà i seguenti giorni di apertura e chiusura:

-Vigilie di Natale e Capodanno (24 e 31 dicembre 2020): apertura solo di mattina (8-13);

-Giorni di Natale (25 dicembre 2020), S. Stefano (26 dicembre 2020), Capodanno (1 gennaio 2021) ed Epifania (6 gennaio 2021): chiusura;

- tutti gli altri giorni feriali a cavallo delle suddette festività: apertura regolare (lun-ven 8-13 e 15-18; sab 8-13).