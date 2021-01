Busitalia, ancora nessuna modifica alla linea 22: parla il sindaco di Baronissi

Valiante: "Sono in corso sopralluoghi tecnici Bus Italia - Comune di Baronissi per individuare una soluzione soddisfacente"

Nessuna modifica al percorso del trasporto pubblico urbano della linea n.22 (LANCUSI - BARONISSI - SARAGNANO - PELLEZZANO - SALERNO) se prima non si garantisce l’utilizzo del mezzo pubblico a tutti i cittadini di Saragnano.

Lo ha detto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "L’ipotesi iniziale prospettata da Bus Italia circa un cambio di percorso della linea 22, penalizzante tanti cittadini di Saragnano e Capo Saragnano, è per il momento sospesa. - ha detto il primo cittadino. Sono in corso sopralluoghi tecnici Bus Italia - Comune di Baronissi per individuare una soluzione soddisfacente. La esigenza di Bus Italia nasce dalla necessità di utilizzare autobus di maggiore capacità - rispetto ai più piccoli ora in esercizio - anche per assicurare il necessario distanziamento soprattutto per i tanti studenti del liceo di Saragnano", ha concluso.