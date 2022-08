Tiffany Caffè di Pontecagnano: due bollette da quasi 10mila euro, lo sfogo su Facebook

Luglio 2022 due bollette Enel per un solo locale per € 9.635,17. Immaginate per un solo momento di entrare al Tiffany una mattina e ordinare un caffè ed un cornetto, magari vi accomodate al tavolo, vi fate quattro chiacchiere al telefono vi gustate il vostro cornetto alla mela e cannella e poi sorseggiate lentamente il vostro caffè. Finita l'esperienza sensoriale e gustativa, chiedete gentilmente il conto e l'operatore di turno vi porta uno scontrino fiscale di quasi 10 euro. Penserete questi sono matti, è vero saremmo stati dei matti! Ma non sono dei matti chi ha messo su tutta questa pantomima per quasi quadruplicare l'energia e strozzare le attività commerciali, sono apparati di sistema internazionali intelligenti e pronti ad approfittare delle défaillance e dell'inesperienza di una classe politica distratta ed impreparata.

Questo l'amaro sfogo sui social dei titolari del Tiffany Caffè di Pontecagnano che si è visto recapitare due bollette da quasi 10mila euro, per l'energia elettrica di luglio. "Come sempre abbiamo fatto, da quasi dieci anni a questa parte, faremo sempre il nostro lavoro con onestà e nel rispetto della clientela, alla quale rivolgiamo una preghiera di comprensione per lo staff del Tiffany e avere nel contempo Compassione per questi poveri Miserabili che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle Aziende Commerciali ed Industriali", hanno concluso amareggiati dal locale che da diversi mesi è presente anche a Salerno città.