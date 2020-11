Campania zona Gialla, il maestro pizzaiolo Vincenzo Mansi: "Meglio dover chiudere ora e non a Natale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ancora una volta assistiamo alla confusione che regna sovrana. Zona verde, poi rossa, arancione e in conclusione? Zona gialla! Ma scusate ma in Campania c'è il Covid o non c'è? No perché senti De Luca e la situazione è tragica. Senti il Governo e stiamo in zona gialla. Fate pace col cervello, perché a noi il cervello ci fa male! Il mio pensiero sapete qual'è? Da un lato ci sono interessi economici e quindi la Campania non poteva chiudere. Dall'altro dateci 15 giorni di tempo e qui i contagi aumenteranno. Dateci 15 giorni e passiamo in zona rossa! Ma lo vogliamo capire che la Campania è una delle regioni con più alta densità di popolazione a livello europeo.. Basta poco che i contagi schizzino, basta poco e si accendano focolai difficili da gestire.

La mia preoccupazione che oggi la situazione fondamentalmente resta invariata rispetto a prima tempo che la situazioni peggiori e poi dovremmo rimanere chiusi a Natale, perché siamo passati a zona rossa! E se noi a Natale chiudessimo, come faremmo con le nostre attività? Già oggi stiamo lavorando con un 70% in meno di fatturato con la speranza di fare qualcosina durante le festività: se dovessimo fare lockdown durante tale periodo, non so veramente prevedere gli scenari. È quando si parla della vita di tante famiglie che in questo momento si guadagnano il minimo per portare da mangiare allora non transigo. Noi dovevamo oggi avere delle restrizioni maggiori per poi respirare a Natale... E se tra un mese dovessero aumentere i contagi e ci chiudono poi le proteste saranno completamente inutili.