"Oltre il danno, la beffa: è il canone Rai": la sorpresa per i gestori dei locali dopo la chiusura per Covid

Ben 470 euro da pagare per il canone Rai: è quanto si stanno vedendo recapitare i gestori dei locali salernitani in questi giorni

"Siamo stati chiusi, qualcuno è rimasto aperto ma con orari ridotti. E per tutta risposta, ora ci vediamo recapitare il bollettino e dobbiamo pagare 470 per il canone Rai. Possiamo dire che noi gestori oltre che il danno, adesso abbiamo avuto anche la beffa". A scriverlo alla nostra redazione, il titolare di un locale salernitano che, prima della zona gialla, ha tenuto le saracinesche abbassate.

Con fatica e sacrifico l'attività è da poco ripartita, ma, a quanto pare, non sono mancate sorprese: "Si tratta di un ennesimo scotto da pagare, per un servizio peraltro non utilizzato", ha sottolineato l'esercente, a nome di tanti della sua categoria nella stessa condizione. Tanta amarezza.