Canone per l’occupazione del suolo pubblico: riduzione e nuove regole a Battipaglia ed Eboli

Altri due comuni del salernitano riducono il canone per l’occupazione del suolo pubblico andando incontro alle esigenze soprattutto dei commercianti. Ad Eboli la Giunta del sindaco Conte, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Vincenzo Consalvo, ha deciso di ridurre del 50 per cento il canone di occupazione del suolo pubblico, adottando, anche la proroga delle concessioni fino al 30 settembre 2022. Potranno beneficiare della riduzione solo coloro che sono in regola.

La Giunta ha stabilito precisi indirizzi in proposito:

1) Le richieste per l’occupazione temporanea del suolo pubblico andranno presentate in via semplificata.

2) Le autorizzazioni temporanee che prevedono l’occupazione con il solo posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni, saranno rilasciate dalla Polizia Municipale,

3) Alle richieste di occupazione suolo pubblico mediante posizionamento di dehors, pedane o altre strutture amovibili, dovrà essere allegata planimetria in scala, dichiarazione di staticità della struttura, elaborati grafici quotati, inserimento nel contesto urbano, e saranno valutati dai tecnici comunali del SUE;

4) Qualora non vi sia spazio sufficiente sul marciapiede ovvero in quello ulteriore posto al di là della sede stradale, potranno essere dati in concessione, laddove previsto dalle norme del codice della strada, gli stalli di sosta prospicienti gli esercizi interessati. Sono comunque sempre esclusi dall’occupazione i posti auto riservati ai disabili, al carico e allo scarico merci, alle aree mercatali nei giorni di mercato;

5) Gli organi di vigilanza e controllo potranno prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento, ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici e, in caso di inottemperanza, potranno revocare il titolo.

Il commento di Consalvo:

“Non appena saputo della possibilità di proroga delle concessioni e della riduzione dei canoni abbiamo subito deciso di attivarci. Siamo consapevoli che le attività del territorio ancora non hanno superato la crisi determinata dal covid. Abbiamo contemperato le esigenze delle attività economiche con quelle di bilancio comunale optando per una riduzione al 50 per cento. Siamo ancora in riequilibrio finanziario per poter fare di più. Ma credo sia già un buon aiuto. Intanto stiamo studiando altre possibili iniziative per il rilancio del commercio e delle attività locali”.

Nuove regole a Battipaglia

Dopo una serie di incontri e confronti con le associazioni di categoria dei commercianti e singoli operatori del settore, l'amministrazione comunale su proposta dell'assessore al Commercio Egidio Mirra, d’intesa con la sindaca Cecilia Francese e con l'assessore al bilancio Gabriella Catarozzo, ha stabilito le nuove regole per il pagamento della tassa sull'occupazione di suolo pubblico post Covid-19.

Dal 1 aprile al 30 settembre 2022 la tassazione prevista per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione terrà conto esclusivamente della superficie autorizzata precedentemente all'emergenza Covid. Pertanto non sarà tassata la maggiore superficie già autorizzata ed occupata.

Sarà inviata una bollettazione, in quanto già approntata e in parte già inviata, che prevede la tassazione dell'intera area autorizzata. L'ufficio preposto, previa richiesta dell'esercente l'attività, provvederà a ricalcolare il contributo dovuto.