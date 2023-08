Capaccio Paestum: pubblicata asta per la vendita di immobili

Il Comune di Capaccio Paestum ha pubblicato un avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili siti nel comune. In relazione a tale avviso, la BCC di Capaccio Paestum e Serino assicura la propria disponibilità a sostenere finanziariamente, a condizione di favore, l’acquisto degli immobili interessati dall’avviso. Sono situati in Borgo Gromola, Via Procuzzi, Via Fornilli e in località Spinazzo .

L'avviso

Tali immobili sono occupati, per la maggior parte, dagli assegnatari originari in virtù di contratto stipulato con l’allora Ente proprietario ex O.N.C. Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria, poi Ente di Sviluppo in Campania e successivamente E.R.S.A.C.Pertanto l’iniziativa è rivolta agli attuali occupanti che fossero interessati all’acquisto e che siano in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, previa valutazione del merito creditizio da parte della Banca.L’asta pubblica si svolgerà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo posto a base d’asta indicato nell’avviso. Le offerte dovranno essere inderogabilmente presentate entro le ore 12:00 del giorno 28 agosto 2023.