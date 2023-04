Interventi per il ‘Caregiver’ familiare: 207mila al Comune di Salerno, pronto il bando

Si è riunita ieri, la Commissione consiliare “Politiche Sociali” per esaminare in via d’urgenza il decreto della giunta regionale della Campania che assegna al Comune di Salerno la somma di euro 207mila da destinare alla "realizzazione di interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del ‘Caregiver’ familiare nell’ambito della rete di assistenza alla persona“.

L'annuncio

Il bando verrà pubblicato domani,15 aprile: gli eventuali interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro il 28 aprile e la graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata il 12 maggio.