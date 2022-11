Caro bollette: Adiconsum sabato in piazza XXIV Maggio a Salerno per aiutare gli utenti a combatterlo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Adiconsum nazionale e Adiconsum Salerno in piazza per combattere il caro bollette. Il tour “La Casa si Cura” promesso da Prosiel, in programma sabato 19 novembre a Salerno in piazza XXIV Maggio (ex piazza Malta) dalle 10 alle 18, è un’occasione utile per richiedere la visita gratuita di un tecnico abilitato per controllare l’impianto elettrico. Perché deve essere sempre adeguato alle ultime normative per garantire sicurezza e prevenire guasti. “Il risparmio energetico è ora una vera necessità e per ottenerlo occorre aggiungere nelle case nuovi apparati ed elettrodomestici appropriati che non possono però essere collegati alla rete elettrica con il fai da te”, spiegano i vertici dell’Adiconsum. Allo stand salernitano de “La Casa si Cura” verranno forniti anche informazioni pratiche su come risparmiare energia con le nuove tecnologie come pannelli solari, ricariche dell’auto elettrica e contatori online.