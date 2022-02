Caro bollette: Baronissi e Nocera Superiore spengono le luci, aderendo alla protesta dell'Anci

Diversi comuni aderiscono alla protesta dell'Anci contro il caro bollette: giovedì 10 febbraio si spegneranno le luci di Palazzi di Città e di monumenti. L’Anci stima che, per le sole amministrazioni comunali, vi sarà un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro.

Baronissi

In particolare, Baronissi lascerà al buio il Comune e il monumento “Saturno”, rispondendo all'iniziativa per sensibilizzare il Governo ad intervenire per contrastare l’impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche e sui bilanci delle autonomie locali. "Come amministrazione non vorremmo ritrovarci, ancora una volta, a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio e erogare servizi ai cittadini. Auspichiamo interventi immediati”, ha osservato il sindaco Valiante

Nocera Superiore

Ad aderire alla protesta, anche il Comune di Nocera Superiore: il sindaco Giovanni Maria Cuofano, alle ore 20 di domani, farà spegnere le luci dei faretti che illuminano Palazzo di Città.

L'annuncio

Previsto nelle prossime ore anche un tavolo di confronto sul caro bollette tra l'Anci e la Regione.