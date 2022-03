Prezzi alle stelle: carburante diluito con acqua, la disavventura di un salernitano truffato

Il costo del carburante sale e le truffe possono aumentare. In particolare, giungono diverse segnalazioni da parte di cittadini vittime di truffe della benzina diluita con acqua. A condividere la sua disavventura sui social, in particolare, la guida turistica salernitana Michele Piastrella: "Ieri mattina mi si è spenta l'auto, mentre ero in curva, in tangenziale, a Salerno. Si era accesa cinque secondi prima la spia di guasto generico. È stato un evento pericoloso, perché sarebbe potuta sopraggiungere un'auto dietro di me a tutta velocità e schiantarsi contro la mia. - racconta il salernitano- Per fortuna, la macchina è ripartita. Sono andato dal meccanico e ho scoperto la triste verità: la vettura è in perfetta salute, il problema è il carburante. A causa della salita alle stelle dei prezzi, alcuni distributori di benzina allungano il carburante con l'acqua. Il mio meccanico ha già ricevuto tre auto in una sola giornata, con lo stesso problema. State attenti. Rifornitevi a pompe di benzina fidate, magari di marchi riconosciuti".

L'avviso

Le auto di nuova generazione hanno un sistema iniettivo di protezione, ossia se riconoscono un carburante inquinato o di scarsa qualità, si spengono per proteggere il motore da danni più gravi: possono, dunque, spegnersi anche in curva in tangenziale. Occorre, dunque, prestare la massima attenzione in questo delicato momento storico, con il rialzo alle stelle dei prezzi della benzina e i tentativi di risparmio di titolari di distributori di carburante poco onesti.