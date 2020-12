Centrale del Latte, inaugurazione del “Panificio Pirone”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Centrale del Latte di Salerno, appartenente al Gruppo Newlat Food S.p.A., conferma la vicinanza al territorio anche in questo particolare momento inaugurando Giovedì 17 Dicembre 2020 alle ore 10.30, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid, l’ottavo punto vendita personalizzato a marchio, ovvero il “Panificio Pirone” sito in via Fratelli De Vita 11 a Salerno.

Una sorta di franchising “leggero”, sviluppato esclusivamente per il segmento della normal trade, per rimarcare il rapporto tra consumatori ed esercenti ed arricchire la conoscenza dell’ampia gamma di prodotti, oltre 100, che compongono il paniere “Centrale del Latte di Salerno”. Nell’esercizio personalizzato a marchio Centrale sarà distribuito tutto il materiale informativo, si potranno ritirare i gadget delle varie campagne regali e verranno realizzate promozioni dedicate.

All’evento inaugurale parteciperanno il Direttore Generale, Simone Aiuti e il titolare del Punto Vendita, Raffaele Pirone, per evidenziare l’efficacia di questa scelta di collaborazione a riprova della vivacità commerciale della Centrale del Latte di Salerno.