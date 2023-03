Novità, a Roccapiemonte presto le centraline per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica

Presto a Roccapiemonte saranno realizzati sul territorio locale di reti ed impianti di centraline per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica. “Era uno degli obiettivi di questa Amministrazione. Un argomento inserito nel nostro programma elettorale e che stiamo cercando di realizzare il prima possibile perché il futuro non aspetta e non possiamo farci trovare impreparati rispetto all’innovazione tecnologica che viaggia spedita giorno per giorno”, hanno detto il sindaco Carmine Pagano e l’assessore all’Ambiente Annabella Ferrentino.

Lo sviluppo della mobilità ad energia elettrica, all’interno del nostro territorio comunale, permetterà fondamentali benefici per l’ambiente, così da avvicinare ancor più Roccapiemonte all’ambizioso obiettivo di Città Green entro il 2030.

La nota del Comune