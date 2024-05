Centro Agroalimentare di Salerno: in arrivo 10 milioni per l'ammodernamento

Ha ottenuto un finanziamento di quasi dieci milioni, il Comune di Salerno, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’ammodernamento del Centro Agro Alimentare nella Zona Industriale. Il finanziamento s’inserisce nell’ambito della Misura M.2 che sostiene lo sviluppo della logistica per i settori della filiera agroalimentare, della pesca, della floricoltura. “L’ammodernamento, la riqualificazione e l’efficientamento del centro Agro Alimentare di Salerno renderanno –osserva il sindaco Vincenzo Napoli - la struttura ancora più competitiva e funzionale per un comparto strategico dell’economia di Salerno e dell’intero territorio. L’aver ottenuto questo cospicuo finanziamento PNRR conferma la capacità progettuale ed amministrativa del Comune di Salerno e permetterà di valorizzare ulteriormente le eccellenze del nostro territorio generando economia e lavoro nella competizione globale”.

I dettagli

L’importo esatto del finanziamento ammonta a 9.843.928,00. Il progetto del Comune di Salerno prevede una serie di importanti obiettivi generali: logistica sostenibile e solidale; aumento ulteriore della capacità commerciale; transizione ecologica ed energetica; incremento della raccolta differenziata; prevenzione e recupero degli sprechi alimentari; rafforzamento della sicurezza infrastrutturale. In una fase di grandi tagli del Governo Centrale nei riguardi dei comuni di tutta Italia, fondi come quelli del PNRR oppure del Fondo Coesione e Sviluppo rappresentano una delle poche possibilità per il sistema delle autonomie locali di avere le risorse indispensabili per poter investire sul futuro delle comunità. “A tale riguardo - conclude il primo cittadino– esprimo la mia grande soddisfazione per la Sentenza del Consiglio di Stato che ha dato totalmente ragione al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca protagonista di una lunga battaglia amministrativa ed istituzionale per la stipula dell’accordo sui Fondi di Coesione e Sviluppo. Confido che si giunga presto alla firma per poter liberare i finanziamenti che spettano ai Comuni, ai cittadini, al mondo della cultura ed alle imprese della Campania”.