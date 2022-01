Addio a Geox, abbassa la saracinesca il noto negozio sul Corso di Salerno

Abbassa la saracinesca dopo 10 anni dall'apertura, Geox, l'esercizio commerciale sito sul Corso Vittorio Emanuele. “Ciao Salerno, dopo 10 anni anche Geox ti saluta. Qui non si respira piú”, ha scritto sui social una dipendente del noto negozio.

Lo sfogo

“Sono giorni che penso a qualcosa da dire, da aggiungere a quello che, purtroppo, è cosí evidente. E no, non è colpa della pandemia (che di certo non ha aiutato) ma è colpa di tutto il resto. Una città che non offre nulla piú, anzi non sa offrire nulla piú perchè di cose da fare e vedere ce ne sarebbero se solo qualcuno se ne occupasse. Un turismo di conseguenza inesistente (venire a fare cosa?) e affitti spropositati ma soprattutto ingiustificati per i locali commerciali. Decine di locali sfitti o che durano meno di un anno. Spesso non reggono neanche il tempo di rientrare nei costi di investimento”, ha concluso. Tanta amarezza per l'ennesima attività che chiude i battenti in città.