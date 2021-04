Maccaferri verso la chiusura: solidarietà della Bilotti ai lavoratori, Vicinanza scrive a Mattarella

"Alla luce delle ultime comunicazioni fatte dall'azienda ai lavoratori dello stabilimento Maccaferri di Bellizzi, sono vicina, ora più che mai, agli operai di quella storica fabbrica e alle loro famiglie, che stanno vivendo un momento drammatico e immeritato. Li ho incontrati, esprimendo loro tutta la mia solidarietà, anche se so che questo non è sufficiente. Ma continuerò a essere al loro fianco, come sto facendo da mesi, e continuerò a spendere ogni energia per scongiurare la perdita dei posti di lavoro".

Lo ha detto Anna Bilotti, deputata del Movimento 5 Stelle, dopo la comunicazione dei vertici del gruppo Maccaferri ai 36 lavoratori sull'avvio di un eventuale “percorso condiviso” per uscire dalla attuale situazione, percorso che però porterebbe, in ogni caso, alla chiusura della fabbrica di Bellizzi. "Si tratta dell'ennesima accelerazione impressa dall'azienda a una vertenza che potrebbe avere anche uno sbocco diverso se ci fosse la reale volontà di affrontare le criticità nel suo complesso e nei tempi giusti – aggiunge Bilotti – Sono riuscita ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo economico la convocazione di una riunione, per la prossima settimana, tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i dirigenti del Mise. Durante l'incontro, che sarà presieduto dal professor Stefano D'Addona, capo segreteria tecnica della viceministra Alessandra Todde, saranno approfonditi gli aspetti della grave crisi che coinvolge lo stabilimento, al fine di individuare una possibile soluzione. Ho immediatamente riavviato una fitta interlocuzione con la viceministra Todde non appena le è stata conferita la delega alle crisi aziendali dal ministro Giorgetti – sottolinea la parlamentare M5S – Un'interlocuzione che, peraltro, non si è mai interrotta negli ultimi mesi e della quale ringrazio la viceministra per la grande disponibilità mostrata. Purtroppo, la sciagurata crisi di governo ha rallentato il confronto su una vicenda grave, che rischia di mandare sul lastrico decine di lavoratori dotati di grande professionalità e che rappresentano un'eccellenza nel settore in cui operano, quello del contrasto al dissesto idrogeologico. Una vicenda con tanti lati oscuri ancora da chiarire. Basti pensare che, proprio per contrastare il dissesto idrogeologico, l'ex governo Conte ha stanziato ben 11 miliardi".

L'auspicio

Mi auguro che la riunione della prossima settimana con le organizzazioni sindacali consenta di far luce su una serie di aspetti non ancora chiariti e di individuare delle possibili soluzioni. Quella di Bellizzi è una fabbrica storica, che ha dato e che può dare ancora tantissimo al settore in cui opera. Sappiamo bene quanto, in Italia, ci sia bisogno di opere per contrastare il dissesto idrogeologico. I lavoratori di Bellizzi sono tra i più preparati nel settore e, anche per questo, vanno salvati.

L'intervento del sindacato

Intanto, Gigi Vicinanza (Cisl Metalmeccanici nazionale) scrive al Presidente Mattarella per bloccare la chiusura dello stabilimento di Bellizzi. Ecco testo integrale della lettera inviata da Vicinanza, componente nazionale della segreteria Cisal Metalmeccanici, al Presidente Sergio Mattarella per chiedere un intervento celere sulla vertenza Maccaferri di Bellizzi:



Gentile Presidente della Repubblica,

da sempre ha dimostrato la sua attenzione verso il mondo del lavoro.

Chi le scrive è componente nazionale della segreteria Metalmeccanici della Cisal nazionale e mi sto interessando della vertenza Maccaferri, storica azienda italiana con uno stabilimento a Bellizzi, in provincia di Salerno. Gli imprenditori, mesi fa, hanno confermato la chiusura dell'impianto presente in Campania, gettando nello sconforto le circa 40 maestranze. La decisione, nei giorni scorsi, è stata confermata, con la proprietà che ha offerto pensionamenti anticipati o trasferimenti in altre sedi.

Caro Presidente, le chiedo, alla vigila della festa dei lavoratori che si terrà il prossimo 1 maggio, di intervenire sulla vicenda. Lo faccia, anche simbolicamente, spiegando che, soprattutto in periodi di pandemia come questo, il capitalismo non può prevalere su ogni cosa. Presidente, lei è l'unica speranza in questa Italia che, francamente, esprime ormai ben poco a livello politico. Intervenga e dia speranze certe ai lavoratori della Maccaferri.