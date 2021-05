Cilento bus per l'estate: tariffe ridotte e bimbi gratis, boom di prenotazioni

Collegamenti diretti dalla stazione di Napoli centrale, dall’aeroporto Napoli Capodichino passando per Pompei, Salerno e, soprattutto, per le maggiori località turistiche cilentane. Da Pollica a Camerota, da Palinuro a Pisciotta e Castellabate

Ripartono il 26 giugno e si protraggono fino al 4 settembre le corse delle linee Cilento Bus Infante Viaggi. Collegamenti diretti dalla stazione di Napoli centrale, dall’aeroporto Napoli Capodichino passando per Pompei, Salerno e, soprattutto, per le maggiori località turistiche cilentane. Da Pollica a Camerota, da Palinuro a Pisciotta e Castellabate.

I dettagli

Tariffe ridotte, bimbi gratis. I collegamenti ormai storici del Gruppo Infante – ideatore della Metropolitana su gomma del Cilento – garantiranno un maggiore diritto alla mobilità nonché l’aumento di flussi turistici nel Cilento. "Nonostante il periodo di crisi causato dalla pandemia, siamo riusciti a garantire i servizi a lunga percorrenza anche per quest’estate confermando tutti i posti di lavoro – dice l’amministratore Alessandro Infante -. Quest’anno abbiamo ridotto le tariffe, offrendo anche il posto gratis ai bambini dai 0 ai 9 anni al fine di agevolare le famiglie in arrivo presso le strutture ricettive cilentane". E’ semplice per tutti prenotare il Cilento Bus grazie ai lavori di implementazione digitale del sito web, con maggiore facilità per l’acquisto del biglietto online e per la consultazione delle tratte e degli orari. Il ticket è infatti acquistabile fino ad un’ora prima dall’orario di partenza. Info anche attraverso il servizio Whatsapp 09741984230.