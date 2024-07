Al via "Cilento in treno": biglietti rimborsati per chi soggiorna a Pollica, Castellabate, Casal Velino, Montecorice e San Mauro

Al via, Cilento in treno il nuovo progetto realizzato con Trenitalia che vede Pollica capofila e coinvolge i Comuni di Castellabate, Casal Velino, Montecorice e San Mauro Cilento. In quest'estate, infatti, chi pernotta 3, 7 o 14 notti in uno dei comuni cilentani convenzionati, può ottenere il rimborso del viaggio fino a 80€ a persona sotto forma di sconto sul soggiorno o uno sconto del 10% nei ristoranti e negli stabilimenti balneari convenzionati.

L'obiettivo è incentivare i viaggi in treno, a tutela dell'ambiente, in modo da ridurre le emissioni e decongestiore il traffico nei piccoli borghi. Info e dettagli>>>Clicca qui