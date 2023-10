Cilento, nasce “BCC Magna Grecia”: approvato il progetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le assemblee straordinarie di Banca 2021 e BCC Buccino e dei Comuni Cilentani, tenutesi rispettivamente il giorno 30 settembre e 1° ottobre, hanno approvato il progetto aggregativo per la nascita di BCC Magna Grecia. Le assemblee delle BCC rappresentano l’ultimo step di un percorso aggregativo – che precede la formalizzazione del percorso di fusione – dopo l’autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea nello scorso mese di giugno.La Banca che nascerà con il nome di BCC Magna Grecia avrà tra gli obiettivi un maggiore efficientamento e una razionalizzazione delle strategie operative, commerciali e gestionali e potrà contare su 12.500 soci, quasi 300 dipendenti e una rete di 40 sportelli per il presidio di 168 comuni localizzati in 3 regioni (Campania, Basilicata e Calabria) e 5 province (Salerno, Avellino, Potenza, Matera, Cosenza).Una nuova realtà che si inserisce nel tessuto campano con quasi 2 miliardi di euro di totale attivo e con un piano industriale al 2025 che vede un prodotto bancario di quasi 2,4 miliardi di euro, un ROE dell’8,3%, un CET1 Ratio del 23% e un Total Capital Ratio 24,3%.L’aggregazione, che ha coinvolto le due BCC espressione di una forte tradizione mutualistica a livello locale, consentirà di offrire maggiori servizi ai soci delle due Banche, il presidio del territorio di riferimento e della sua valenza sociale. Il Gruppo BCC Iccrea, di cui fanno parte, garantirà adeguato supporto per valorizzare l’operatività della BCC con i propri soci e sul territorio.“L’approvazione del progetto di aggregazione da parte delle assemblee straordinarie è la conferma dell’importante valore di questo percorso, che promuove un modello organizzativo e distributivo volto a potenziare l’azione commerciale e il rafforzamento del presidio a beneficio dei nostri soci e delle comunità di riferimento” commenta il Presidente di Banca 2021, Pasquale Lucibello. “Si completa un percorso funzionale alla nascita di una banca con una forte connotazione competitiva e una vocazione alla qualità del servizio. – commenta il Presidente di BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani, Lucio Alfieri – BCC Magna Grecia, infatti - in continuità con il percorso avviato con il Gruppo BCC Iccrea - sarà una realtà solida in grado di rispondere alle esigenze dei nostri territori, grazie ad un presidio diffuso e a competenze di valore provenienti da due realtà storiche del Gruppo”.