"Nel solco di San Matteo, il ruolo del Commercialista nel Sociale": a Salerno il convegno sulla riforma fiscale

Si è tenuto questa mattina, presso il salone dei marmi del Comune di Salerno, il congreso "Nel solco di San Matteo, il ruolo del Commercialista nel Sociale - La riforma fiscale: aspetti sociali ed economici" organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Salerno con il patrocinio del Comune di Salerno, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti. Un’occasione per far emergere il ruolo sociale e di attore dell’economia del commercialista, soprattutto rispetto alla riforma fiscale, ritenuta necessaria per il paese.

Gli interventi

“Siamo orgogliosi di accogliere a Palazzo di Città questo importante mommento di riflessione nazionale, divenuto ormai una prestigiosa consuetudine che accompagna le celebrazioni patronali” ha affermato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Questa importante iniziativa - ha aggiunto il primo cittadino - racconta le complessità ed il trasformarsi della disciplina fiscale italiana. Il commercialista svolge un ruolo ineludibile, perché il nostro meccanismo fiscale è complicato: è un ruolo tecnico, ma anche un presidio di legalità, di trasparenza, di buona tenuta dei conti, elementi fondamentali per una convivenza democratica ed onesta. Confido in una sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni ed i professionisti per iniziative al servizio della crescita economica e sociale della nostra comunità”. “Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà" ha esordito invece il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno, Agostino Soave, che ha aggiunto: “Si avverte ora più che mai la necessità di una riforma tributaria dopo oltre 50 anni dalla precedente - ha evidenziato il presidente Soave nell’introdurre i lavori - e questa sembra essere la volta giusta. La legge delega presenta principi cardine che condividiamo appieno quali semplificazione, lotta all’evasione fiscale, riordino delle scadenze, riequilibrio del rapporto cittadino fisco, modifica dello statuto dei contribuenti a favore di questi ultimi. Sono tutti presupposti che ci fanno sperare di veder realizzato l’anelito maggiore della nostra Categoria: un fisco meno nemico di quanto lo sia ora”. A partecipare al convegno anche l'assessore al Bilancio della Regione Campania, Ettore Cinque, che si è soffermato proprio sulla riforma fiscale: “Una riforma così ambiziosa rischia di inciampare nel momento storico delicato in cui si inserisce, dove gli spazi finanziari potrebbero non essere adeguati per la sua applicazione” ha evidenziato l’Assessore ricordando che per il 2024 è atteso anche il ripristino del Patto di Stabilità. Dal punto di vista di amministratori locali, ci preoccupano alcuni contenuti della Riforma in cui si anticipano i contenuti della Autonomia Differenziata, come la compartecipazione all’Iva sulla base della territorialità delle entrate. In un Paese come il nostro in cui è noto che i territori hanno capacità fiscale diverse tra loro, il federalismo fiscale rischia di minare la tutela dei servizi pubblici”. A chiudere il cerchio l'Aricivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, che ha salutato i presenti dando appuntamento alle celebrazioni del Santo Patrono: "Nel solco di San Matteo significa anche attenzione alla dimensione sociale del vostro lavoro con una sottolineatura particolare al bene comune. Un'attenzione che l’ordine di Salerno ha mostrato di avere per l'emergenza Ucraina, contribuendo alla campagna della Caritas: un piccolo segnale che l'orizzonte del vostro lavoro non è chiuso nel particolare".