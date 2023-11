Agropoli: via libera al progetto esecutivo del Commissariato di Polizia

E' stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Commissariato di Polizia ad Agropoli. La giunta Mutalipassi questa mattina ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione del Commissariato di Polizia di Stato nella città di Agropoli. A breve sarà indetta la procedura di gara che porterà all’affidamento dei lavori. Il Responsabile unico del procedimento è l’architetto Gaetano Cerminara. Il progetto per il Commissariato, realizzato a cura degli uffici tecnici comunali, prevede una spesa di 2,5 milioni di euro, fondi che sono stati reperiti dall’attuale Amministrazione tramite mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. La struttura verrà costruita su un lotto di terreno di 3.100 mq su due livelli, di 1.600 mq complessivi. Ospiterà 40 agenti e nascerà nei pressi di via Fiamme gialle, a pochi passi dalla caserma della Compagnia della Guardia di Finanza.

Le dichiarazioni

"Si avvia ad effettiva concretizzazione – hanno detto il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al PNRR, Sviluppo Economico e Visione Territoriale Emidio Cianciola - un progetto che teniamo molto a cuore. La realizzazione del Commissariato di Polizia si va ad inserire nel progetto di assicurare maggiore sicurezza alla nostra città, tra le priorità della nostra azione amministrativa. Un presidio che non è mai stato presente ad Agropoli e che si andrà ad aggiungere agli altri già esistenti sul nostro territorio i cui operatori effettuano un grande ed importante lavoro di controllo a tutela della sicurezza pubblica. Una volta completata la procedura di gara, procederemo alla posa della prima pietra. Nelle prossime settimane – concludono - ci saranno novità anche per la nuova sede della Compagnia Carabinieri".