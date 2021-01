Battipaglia, accordo Comune-Asi per la co-pianificazione delle attività nell'area industriale

Uno degli obiettivi è di semplificare le procedure per gli insediamenti sulla restante parte dell’agglomerato industriale

E’ stato approvato oggi pomeriggio, dalla Giunta Comunale di Battipaglia, il protocollo di intesa tra il Comune ed il Consorzio Asi di Salerno per disciplinare le attività di co-pianificazione dell’agglomerato industriale battipagliese poste a carico degli uffici tecnici dei due Enti.

I dettagli del protocollo

La co-pianificazione svolgerà secondo gli indirizzi fissati, per la prima volta nella storia del polo industriale, dal Consiglio Comunale di Battipaglia, con le deliberazioni 40 e 41 del 7 settembre 2020 ed indirizzate a definire lo stralcio di una ampia area a ridosso del centro città e la semplificazione delle procedure per gli insediamenti sulla restante parte dell’agglomerato, oltre ad una comune strategia Comune-consorzio per la infrastrutturazione dell’area. "Importante resta altresì l’indirizzo messo a punto dal Comune e fatto proprio dalla Provincia di Salerno che prevede il blocco sull'insediamento di ulteriori impianti, e/o ampliamento degli esistenti, di trattamento rifiuti" fanno sapere dal Municipio.