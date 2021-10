Comune di Pagani, approvato l'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato

Una nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della finanza locale per il Risanamento degli Enti Locali Dissestati, attesta all’unanimità il parere favorevole all’Approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli anni 2020/2022 del Comune di Pagani.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Raffaele Maria De Prisco: “Un atto estremamente importante per il ripristino delle ordinarietà delle finanze comunali, avendo ora maggiore flessibilità nella gestione delle attività amministrative, pur rimanendo l’attività finanziaria vincolata ai regimi imposti dal Ministero dell’Interno - Sezione Autonomia e Finanza Locale. Ringrazio vivamente il settore finanziario del Comune di Pagani, seguito dalla responsabile Lucia Stile, che con impegno e costanza ha seguito un processo complesso, con professionalità e senza perdere di vista l’obiettivo: riportare la città alla normalità il prima possibile”.