Pellezzano, il Ministero dell’Interno premia il Comune per lotta all’evasione fiscale

“È gratificante il riconoscimento che l’Amministrazione Comunale di Pellezzano ha ottenuto dai dati ufficiali del Ministero dell’Interno, per quanto riguarda il contrasto all’evasione fiscale e contributiva”. E’ il commento del sindaco Francesco Morra: Pellezzano, infatti, è stato riconosciuto dal Governo come Comune virtuoso, l’unico in provincia di Salerno.

“È sicuramente un elemento di gratificazione, per il cui risultato ringrazio l’Assessore al ramo, il responsabile dell’Area Finanziaria, la macchina comunale e coloro che hanno contribuito al buon esito della nostra attività di recupero di ingenti somme di tasse non pagate. Sin dall’inizio della nostra esperienza amministrativa, il recupero dei crediti e dei residui attivi è stato un punto fermo. Ovviamente, abbiamo sempre operato un distinguo fra utenze domestiche e non, fra situazioni di difficoltà e situazioni in cui, per certi versi, si riteneva il pagamento dei tributi comunali come un qualcosa di secondario e di contorno. Abbiamo ridotto in maniera significativa l’inevaso e il riconoscimento ottenuto ci conforta.Proseguiremo in maniera intransigente nei confronti di ogni sacca di evasione fiscale e contributiva; nel contempo, siamo sempre stati disponibili, attraverso anche mediazioni e piani di rientro, nei confronti di situazioni critiche. Continueremo a essere vigili contro chi considera Pellezzano una zona franca. È un dato oggettivo che ogni tassa non pagata, comporti un servizio non corrisposto. L’ evasione di alcuni compromette un servizio per tutti”.