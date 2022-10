Concessioni demaniali, dibattito a Salerno. Memoli: "Il futuro dei litorali è ancora da scrivere"

Oggi, a Salerno, si è tenuto un convegno sulle concessioni demaniali presso il Grand Hotel, a cui ha partecipato il vice sindaco Paky Memoli e il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Il dibattito

Un incontro molto importante per la presenza anche degli avvocati dell’Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici), a partire dalla presidente nazionale Antonella Trentini, la quale ha messo in risalto l’importanza delle concessioni che non sono soltanto quelle marittime ma riguardano tutti i beni pubblici appartenenti alla P.A. Il convegno è stato organizzato da alcuni avvocati salernitani: Mirella Pecoraro, Giuseppe Lullo e Alessandra Barone, quest’ultima in servizio presso il Comune.

Il commento

Sulla tematica in questione è intervenuto il vice sindaco Memoli: “Da anni la politica va alla ricerca di soluzioni. E, invece, queste soluzioni ancora non siamo riusciti a trovarle. Quindi, da vice sindaco, ringrazio tutto il comitato scientifico per il confronto di oggi che offre un contributo professionale in una materia così delicata. Peraltro, nonostante siano state approvate delle leggi dal Governo Draghi che si occupato di questa problematica, ritengo che il futuro della gestione dei litorali italiani sia una realtà tutta ancora da scrivere e da questo incontro usciranno sicuramente proposte utili per il nuovo governo”.