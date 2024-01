Concorso unico regionale per l'Emergenza-Urgenza: a Salerno 28 unità per il Ruggi e 84 per l’Asl

Indetto il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di Dirigenti Medici in Medicina Emergenza Urgenza a tempo indeterminato, attraverso l’individuazione di una azienda pilota, individuata nell’Asl di Salerno. “Un riconoscimento per l’ASL salernitana che con la sua Direzione strategica e il Settore Personale, ha garantito in questi mesi grande celerità nella gestione delle procedure concorsuali programmate. Auspichiamo, pertanto, un rafforzamento del personale amministrativo per il buon fine del procedimento” hanno osservato Antonio Capezzuto, segretario generale della FP CGIL Salerno, e Massimiliano Voza, coordinatore Medici ASL Salerno. Le aziende sanitarie campane dovranno, dunque, convenzionarsi per il reclutamento di personale medico nella citata disciplina. Acquisiti, intanto, i fabbisogni di personale medico nella disciplina MEU delle Aziende Sanitarie della Campania che in questa prima fase risultano pari a 319 unità.

I dati

Per Salerno per le due aziende sono previste 28 unità per il Ruggi e 84 unità per tutta l’Asl Salerno. “Un impulso necessario per provare a colmare la grave carenza di personale medico che insiste su tutto il territorio salernitano e che, insieme alle carenze strutturali e di posti letto, sta contribuendo al collasso dei Pronto soccorso, mettendo sotto stress le strutture sanitarie e gli stessi operatori, che si sobbarcano quotidianamente enormi carichi di lavoro e sono a rischio continuo di aggressioni. -concludono Capezzuto e Voza- Come Funzione Pubblica Cgil Salerno vigileremo che siano le strutture più carenti, come quelle più ingolfate e quelle periferiche, a beneficiare prioritariamente dell’arrivo di nuovo personale medico, anche per rispettare gli standard di turnazione medica previsti nel nuovo contratto nazionale dei medici”.