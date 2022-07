Confagricoltura Donna si presenta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ stata presentata ufficialmente in provincia di Salerno Confagricoltura Donna Campania, che associa le imprenditrici del settore primario. L’iniziativa pubblica, che si è svolta giovedì sera a Battipaglia, è stata l’occasione per presentare alle donne di Confagricoltura Salerno le nuove opportunità offerte dal Piano di sviluppo rurale, in materia di miglioramento e realizzazione di strutture produttive aziendali, di trasformazione e commercializzazione di prodotti della terra, di insediamento dei giovani in agricoltura.

Confagricoltura Donna Campania è presieduta da Lucia Rinaldi, imprenditrice della Piana del Sele a capo di un ramo di azienda tutto al femminile che, per prima, ha prodotto e commercializzato il pesto di rucola.

All’incontro a Battipaglia hanno partecipato il presidente provinciale Antonio Costantino, il direttore di Confagricoltura Salerno Carmine Libretto e Giovanni Giugliano, tecnico di Confagricoltura, che ha illustrato le nuove linee di intervento del Psr.

Lucia Rinaldi, che di Confagricoltura Donna dallo scorso mese di marzo è presidente regionale, ha illustrato alle colleghe il programma delle attività future, e si è soffermata in particolare sulla necessita di “di fare rete per dare voce alle imprenditrici in agricoltura, che hanno sempre lavorato in silenzio”. “Vogliamo far sentire – ha detto – le nostre esigenze quando si parla di politiche di genere e ci impegneremo a diffondere tutto quello che a livello comunitario, nazionale e regionale è rivolto alle donne”. Tra gli obiettivi della presidenza Rinaldi anche tutte quelle iniziative che “sappiano accompagnare e supportare la transizione ecologica e digitale in agricoltura”.