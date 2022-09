Nuovo presidio di Confagricoltura sul territorio salernitano: firmato protocollo d'intesa

Nuovo presidio di Confagricoltura Salerno sul territorio. L'organizzazione sbarca a Rutino per realizzare attività di consulenza e supporto al comparto agricolo. A tal proposito è stato sottoscritto un protocollo d’intesa da Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, e Giuseppe Rotolo, sindaco del Comune di Rutino.

Assistenza alle aziende

“Con questo protocollo – ha spiegato Costantino – ci impegniamo a fornire assistenza alle aziende agricole ed agroalimentari del territorio, a realizzare progetti di promozione dei prodotti di eccellenza, a lavorare alla costruzione di filiere in grado di creare valore aggiunto per la comunità locale e a valutare e ad accompagnare progetti da candidare a bandi europei, nazionali e regionali”. “Stiamo assistendo negli ultimi anni – ha chiarito a sua volta il sindaco Rotolo – al depauperamento sempre più consistente di attività locali nei piccoli comuni del Cilento, anche per carenza di figure di supporto necessarie a fornire orientamento, affiancamento e supporto nella valutazione dei bandi e nelle successive fasi per la partecipazione. La partnership con Confagricoltura aiuterà le aziende agricole del nostro territorio a crescere, a promuovere le loro eccellenze e ad essere maggiormente competitive”.