Confagricoltura Salerno, rieletto il presidente Costantino e varata la Giunta provinciale

Antonio Costantino è stato rieletto presidente provinciale di Confagricoltura e guiderà l’organizzazione professionale agricola per i prossimi tre anni. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi ieri pomeriggio al Majestic di Battipaglia, alla presenza del presidente regionale Fabrizio Marciano, di Rosario Rago, componente della Giunta nazionale, e di Carmine Libretto, direttore di Confagricoltura Salerno. Al termine dell’assembla si è riunito il Consiglio, composto dai presidenti di sindacato e delle diverse sezioni economiche, che ha provveduto ad eleggere la Giunta Provinciale di Confagricoltura composta, oltre che da Antonio Costantino, dai due vice presidenti Carolina Cammarano e Rosario Rago, e da Aniello Bacco, Vincenzo Celso, Guglielmo Noschese, Lazzaro Iemma, Mario Miano, Mario Pastore, Marina Cupo.

Il commento

Costantino ha espresso “soddisfazione per la composizione del nuovo Consiglio, in cui sono presenti molti giovani e donne che assicureranno la nuova governance di Confagricoltura Salerno in una fase particolarmente complessa, dovuta prima alla crisi pandemica e ora agli effetti della guerra in Ucraina che ha provocato l’aumento dei prezzi delle materie prime in agricoltura e dell’energia. Nonostante ciò – ha commentato Costantino – l’agricoltura resiste, lotta e continua ad assicurare i

prodotti per nutrire la popolazione”. Vicinanza alle aziende dei vari comparti agricoli è stata assicurata da Rosario Rago che, in qualità di componente della Giunta nazionale, ha garantito l’impegno di Confagricoltura che si è già fatta interprete dei problemi dei rincari dei costi energetici presso le istituzioni nazionali ed europee.

“Sempre impegnativo – ha concluso il presidente regionale Marzano - partecipare all’assemblea diConfagricoltura Salerno, per la presenza di soi imprenditori molto innovativi. E l’aria che respiri è che la dirigenza ha costruito un buon gioco di squadra. Grazie al presidente Costantino, al vice Rago e al direttore Libretto”.