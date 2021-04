Confartigianato Salerno per i giovani imprenditori di domani

Sta per avere il via il progetto europeo DARE - Day One Alliance for Employment che vede come partner Confartigianato Salerno. L’iniziativa, co-finanziata dal fondo EEA and Norway Grants per l’occupazione giovanile, vede il coinvolgimento di dieci organizzazioni di sette diversi Paesi Europei (Italia, Grecia,Cipro, Portogallo, Austria, Lituania e Polonia). L’Italia è rappresentata da Confartigianato Imprese Salerno.

Il progetto

L’obiettivo del progetto è rafforzare la cooperazione transnazionale per affrontare le sfide europee nel settore dell’occupazione giovanile. Confartigianato Imprese Salerno si sta occupando nello specifico dell’organizzazione di laboratori su autoimprenditorialità e pianificazione della carriera dedicati ai NEETs della Campania. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle vocazioni territoriali della nostra Provincia al fine di ridurre il gap esistente tra competenze formative e mondo del lavoro.

La presentazione dei laboratori si è svolta lo scorso 24 marzo in diretta Facebook sulla pagina di Confartigianato Salerno: in questa occasione è stato proiettato per la prima volta lo spot creato ad hoc per il progetto a cui ha prestato il volto, e la voce, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete. I laboratori hanno preso il via in modalità online a marzo di quest’anno e proseguiranno fino al 2022 in partenariato con i Comuni aderenti (Battipaglia, Baronissi, Campagna, Capaccio, Nocera Inferiore, Pontecagnano Faiano e Sarno).

Il primo ciclo di laboratori “Pianificazione della carriera” e “Creazione d’Impresa”, della durata di 28 ore ciascuno, è terminato lo scorso 23 aprile e vi hanno partecipato circa 50 giovani della provincia di Salerno che hanno potuto acquisire competenze utili per costruire la propria carriera professionale. I giovani interessati ad apprendere strumenti di progettazione e gestione della carriera possono iscriversi ai laboratori online gratuiti che si terranno nei mesi di maggio, giugno e luglio, compilando il form disponibile a questo link.