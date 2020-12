De Luca conferma la zona arancione, l'ira di Confcommercio e Confesercenti

Questo il commento del commissario regionale e del direttore generale di Confcommercio Campania, Giacomo Errico e Pasquale Russo in merito alla decisione del Governatore Vincenzo De Luca di lasciare la nostra regione in zona arancione.

“Chiediamo l’immediato intervento del prefetto per uniformare la situazione al resto d’Italia, considerata la migliore situazione sanitaria della Campania, e al presidente De Luca chiediamo di fare marcia indietro e un confronto con i rappresentanti delle categorie dei commercianti e dei ristoratori che oltretutto in questi mesi hanno investito ingenti risorse economiche per garantire la sicurezza ai lavoratori e ai clienti”.