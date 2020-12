Salerno, Confcommercio promuove lo shopping locale: “Compro sotto casa”

Anche Salerno aderisce alla campagna "Compro sotto casa perchè mi sento a casa" promossa da Confcommercio Campania, per sostenere, anche in vista dello shopping di Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato. Nel supportare, le attività commerciali che tengono accese le luci delle città e offrono lavoro a migliaia di addetti, tra le categorie più colpite dalla pandemia che ha visto dimezzati i fatturati del settore, la campagna nazionale di lancio vuole trasmettere anche un messaggio di speranza e serenità in vista delle festività natalizie, ritrovando il piacere di lasciarsi affascinare dalle vetrine, curiosando tra gli scaffali e confezionando pacchetti regalo.

Il commento

Il presidente di Confcommercio Campania delegazione di Salerno Giuseppe Gagliano: “I negozi di vicinato svolgono una funzione molto importante: una serranda alzata, una vetrina illuminata rappresentano, a nostro avviso, la prima sentinella a guardia della sicurezza dei territori che abitiamo. Aderendo alla campagna nazionale, speriamo di incentivare gli acquisti sotto casa e di contribuire alla resistenza del commercio di vicinato, quello fatto da persone che ci mettono il cuore e la faccia e che, oggi, competono con giganti dell’e-commerce che già vivono di un vantaggio garantito dal lockdown e dallo stop che molte attività commerciali hanno dovuto subire”.