Innovazione, fondi alle imprese: Confesercenti Vallo di Diano informa gli imprenditori

Contributi alle micro, piccole e medie imprese femminili e giovanili salernitane per le iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.



E’ quanto prevede il Bando Pid della Camera di Commercio di Salerno per l’anno 2022. L'obiettivo è finanziare la realizzazione di progetti i cui ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardano ad esempio la robotica avanzata e collaborativa; stampa 3D; internet delle cose e delle macchine; cyber security e business continuity; big data e analytics; intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari.



Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 761.928,65 euro.



I voucher avranno un importo massimo di 50.000 euro per le imprese in forma aggregata e a 10.000 euro per le imprese singole.

Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, dal 15 settembre al 31 ottobre prossimo.



Per ogni informazione è possibile scrive all’indirizzo e-mail vallodidiano@impresealcentro.it, chiamare il numero 0975 52 72 77 o visitare il sito internet www.impresealcentro.it.