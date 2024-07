Confesercenti Vallo di Diano: al via lo Spid Point InfoCert

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, parte ufficialmente lo Spid Point InfoCert, per attivare subito l’identità digitale Spid.

InfoCert Id è l'identità digitale che permette di accedere ai servizi online di oltre 4000 amministrazioni pubbliche e private che hanno scelto SPID come strumento sicuro per l'autenticazione degli utenti. InfoCert Id professionale è invece l'identità digitale che permette di accedere a documenti importanti e di usufruire di servizi essenziali per l'attività lavorativa, senza collegare l'identità SPID privata alla burocrazia d'ufficio.

Con SPID InfoCert ID è possibile accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un unico account: Servizi comunali e regionali (bonus, tributi, bolli); servizi dell'INPS e dell'INAIL; verifica della posizione fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate; consulto Fascicolo Sanitario e prenotazione delle Prestazioni Sanitarie; accesso alle aree riservate dei siti di Equitalia, Camera di Commercio e Portale Agricolo; partecipazione al Cashback di Stato, ai concorsi Pubblici e richiesta del Bonus Cultura.

“Da oggi offriamo un altro importante servizio ai cittadini e alle imprese del nostro territorio – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –. Abbiamo avviato l’InfoCert Id per attivare l’identità digitale Spid e accedere così a molteplici altri servizi oggi fondamentali nella vita quotidiana e lavorativa. Per tutte le informazioni come sempre siamo disponibili presso i nostri uffici, pronti ad offrire supporto personalizzato e completo”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.