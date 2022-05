Confesercenti Vallo Diano: attivo presso la Bcc lo sportello “Donna Oggi”

Un punto operativo consulenziale dedicato a tutte le donne che vogliono operare nel mondo imprenditoriale. È lo sportello “Imprenditoria Femminile” attivo presso la filiale di Sala Consilina della Bcc Monte Pruno e realizzato in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. Un luogo, dunque, dove le donne potranno trovare informazioni e consulenza sulle tante opportunità messe a disposizione dai vari soggetti istituzionali in tema di imprenditoria.

Il commento

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino. “Ancora una volta il direttore generale Michele Albanese e l'intera Banca Monte Pruno hanno dimostrato attenzione a tematiche delicate e importanti come la questione donna-lavoro. L’apertura dello sportello ‘Donna oggi’, dedicato a tutte le donne che vogliono avviare o che gestiscono già un'attività imprenditoriale o che vogliono anche solo un consiglio sui temi del lavoro, la finanza e le opportunità presenti al momento, è una ulteriore rappresentazione dell’impegno costante sul territorio della Banca Monte Pruno. La Confesercenti Vallo di Diano – ha proseguito la presidente Aquino - ha il compito di percorrere, insieme alla Bcc, un viaggio dedicato al supporto e all’aiuto nella gestione aziendale e nello sviluppo imprenditoriale e al sostegno di donne e giovani. Sono felice di essere in questo progetto e come sempre mi impegnerò al massimo affinché lo sportello oltre ad essere un punto d'ascolto, diventi anche uno spazio concreto di sviluppo, di opportunità e di idee”.