Confindustria Giovani Salerno: Iennaco e D'Amico eletti al vertice

Vincenzo Iennaco, direttore tecnico della Iennaco & C. srl di Castel San Giorgio, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. E’ quanto stabilito dall’assemblea degli iscritti. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Annalaura Brillante (Vice Presidente Vicario) e Maria D’Amico, (Vice Presidente); Consiglieri: Richard Bottone, Alessandro Bruno, Maria Claudia Caputo, Vincenzo Lamberti, Onorato Laus, Camilla Mastromartino, Federica Picarone e Giovanni Spagnuolo. “In questi quattro anni promuoveremo la creazione di un ecosistema territoriale – ha dichiarato il neo presidente Iennaco – composto da giovani, imprenditori, istituzioni; organizzeremo incontri itineranti all’interno delle nostre aziende, rafforzeremo il nostro impegno verso la comunità. Promuoveremo il dialogo con scuole e Università con l’obiettivo di trattenere i giovani talenti del territorio, rendendo Salerno un luogo dove i giovani vogliono crescere e lavorare”.

La vice presidente

La scelta è ricaduta su Maria D’amico, che succede a GerardoSalzano, past vice president con delega al nazionale dell’azienda Pomilia, portandoavanti un’eredità di eccellenza e impegno. D’Amico, attualmente Marketing & Sustainability Manager di D'Amico, azienda leader nella produzione di conserve alimentari, ha dichiarato: "Gliimprenditori che rappresento condividono un forte desiderio di creare valore per leproprie imprese, per le proprie persone e per il proprio territorio, operando con professionalità, competenza e passione. La nostra missione è quella di costruire unnetworking di valore, lavorando insieme in un progetto di squadra composto da imprese di settori diversi ma con obiettivi comuni." Da anni attiva nell'associazione, Maria ha sempre lavorato con dedizione perrappresentare al meglio le diverse realtà di Confindustria. "Sono onorata dirappresentare ognuno di voi nel percorso che si andrà a realizzare e certa che, come dice un proverbio africano: da soli si va veloci, ma è insieme che si va lontani," ha concluso D’Amico.