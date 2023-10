Consorzio Asi: firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Sant'Arsenio

Questa mattina è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa tra il Consorzio Asi ed il Comune di Sant'Arsenio, rappresentato dal sindaco Donato Pica, per l'attività di programmazione e promozione delle aree industriali del comune del Vallo di Diano.

Il commento

Soddisfazione da parte del presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti: "È un atto importante che ci permette di allargare il bacino di utenza del Consorzio anche in altre aree della Provincia di Salerno. È il caso di Sant’Arsenio, comune amministrato da Donato Pica che ringrazio per la fattiva collaborazione, che si trova in una posizione logistica ottimale nel Vallo di Diano e che rientra nel progetto di espansione e supporto complessivo che il Consorzio Asi fornisce a tutto il tessuto industriale provinciale. È il primo passo di un progetto più ampio che coinvolgerà altri comuni della vasta provincia di Salerno".