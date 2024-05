Contest video e foto "Il mio territorio che cambia, tra sviluppo e sostenibilità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il PON Infrastrutture e Reti anche quest’anno promuove l’Azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” attraverso il duplice concorso, video e foto, intitolato "Il mio territorio che cambia, tra sviluppo e sostenibilità". Il concorso fotografico è aperto a tutti i residenti nelle cinque regioni del Mezzogiorno in cui il PON-IR opera (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che abbiano compiuto la maggiore età. Il concorso video è aperto a due categorie di partecipanti: - categoria Istituti scolastici: comprende gli studenti, i gruppi o le classi di tutti gli istituti scolastici ubicati nei territori d'interesse; - categoria singolo partecipante: dedicata a tutti gli appassionati residenti nei territori d'interesse, che abbiano compiuto la maggiore età. Il contest invita i partecipanti a condividere contenuti che abbiano come oggetto l’interpretazione del cambiamento, reale, avvertito o sperato, ispirato dalla tipologia di interventi finanziati dal Programma Operativo Nazionale. L’obiettivo è quello di trasmettere riflessioni, sensazioni, ricordi, speranze, emozioni legati ai territori oggetto degli interventi del PON. I contest video e foto sono già aperti ed è possibile partecipare ai concorsi fino al 30 giugno 2024. Ulteriori dettagli, inclusi il regolamento, la scheda di presentazione e la domanda di partecipazione sono disponibili on line a queste pagine: https://ponir.mit.gov.it/azione-contest/racconta-edizione-2024-contest-video https://ponir.mit.gov.it/azione-contest/racconta-edizione-2024-contest-fotografico