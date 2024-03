Affitti, conclusi i pagamenti sui contributi regionali: ampliata la platea complessiva dei beneficiari fino ad oltre il 50% in Campania

Sono stati effettuati tutti i 38.347 pagamenti dei contributi relativi al Bando Affitti 2022, tra il 26 ed il 28 febbraio scorsi, mediante bonifico sulle coordinate bancarie comunicate in domanda. A partire dall’anno 2021, infatti, la Regione Campania – unica in Italia – ha deciso di gestire direttamente la procedura nella sua interezza, dall’emanazione del Bando fino alla erogazione dei contributi, per garantire celerità nei pagamenti ed uniformità di trattamento per tutti i cittadini.

I dettagli

Sul Bando Affitti 2022 sono pervenute oltre 72 mila domande per un fabbisogno di circa 123 milioni di euro. Grazie ad un’azione di ricognizione su altri fondi, il budget disponibile è passato da 28.481.425,10 euro a 35.048.613,49 euro, ampliando la platea complessiva dei beneficiari fino ad oltre il 50% delle domande ammissibili.