Covid e strutture sanitarie accreditate: la Regione approva le linee guide per la concessione dei contributi

Approvate le linee guida per la concessione del contributo una tantum legato all'emergenza Covid, a ristoro dei costi fissi comunque sostenuti dalle strutture private accreditate che operano nel settore dell’assistenza ospedaliera e di quelle del settore della riabilitazione e del socio-sanitario che hanno partecipato a suo tempo al programma “La Campania riparte”. Via libera, dunque, all'iter per ottenere i contributi: lo ha stabilito oggi la Giunta regionale.

Le indicazioni

Le Linee guida forniscono alle Asl il necessario supporto tecnico e metodologico affinché si proceda celermente alla determinazione e all'erogazione dei contributi spettanti.