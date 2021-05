Corse saltate tra Napoli e Salerno, la replica della Sita

Dopo le denunce degli utenti rimasti a piedi negli ultimi giorni, è arrivata la replica del coordinatore d'esercizio capo movimento Salerno, Vincenzo Abate della Sita. Numerose, infatti, le segnalazioni alla nostra redazione da parte dei viaggiatori che ieri hanno fronteggiato disagi vari per le corse saltate senza preavviso.

La precisazione

"La situazione è rientrata dopo un incontro in streaming mercoledì con i sindacati, circa le richieste dei lavoratori- ha tagliato corto Abate - L'azienda conferma le corse saltate il 12 maggio da Napoli per Salerno alle 7.30 e da Nocera per Napoli alle 16.30, nonchè anche la corsa mattutina Napoli Scafati e quella Scafati per Napoli ore 12, e quella Napoli per Salerno e Napoli per Nocera delle 12.30". Smentita, intanto, la notizia in circolazione della mancata sanificazione dei pullman che, come garantito da Abate, avviene regolarmente.