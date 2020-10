Covid e commercio, bar deserti a Salerno: chiusure e tavolini vuoti

Una volta c'era il dessert e adesso il deserto. I bar di Salerno sono vuoti, sguarniti. C'è chi ha applicato - da sempre - controlli, mascherine, sanificazione. Le misure restrittive, però, lasciano poco spazio alle interpretazioni. Un caffé alla spicciolata, i tavoli sguarniti, il cartello "chiuso" che è non solo una protesta ma anche una constatazione di impossibilità a procedere.

Il silenzio assordante

Scene di desolazione in pieno centro cittadino e anche negli altri quartieri della città. L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha documentato disagio e proteste. La sanificazione dei tavolini affiene di default, per obbligo. Però restano non occupati, in pieno giorno e in pieno centro. Le proteste si susseguono.