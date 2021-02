Rapporto Pmi Campania 2020: il Covid interrompe la crescita delle piccole e medie imprese

“Il Covid ha interrotto la crescita delle piccole e medie aziende. I dati che emergono rendono ancora più urgente un utilizzo ragionato e ben finalizzato dei fondi del Piano di Rilancio Europeo. E’ un’occasione imperdibile per il nostro Paese che non può essere sprecata, non solo per le aziende, ma per l’intero sistema economico e sociale".

Lo ha detto Lina Piccolo, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno. Il Gruppo Piccola Industria di Confindustria Campania ha realizzato il “Rapporto Pmi Campania 2020”* allo scopo di analizzare l’impatto del Covid sulla composizione strutturale e sulla condizione economica e finanziaria del sistema produttivo regionale. In Campania il 99,4% delle imprese sono PMI (piccole e medie industrie) che occupano il 75% dei lavoratori presenti in regione.

Questa proporzione si riflette anche per il tessuto produttivo della provincia di Salerno che registra quasi 120.000 aziende presenti sul territorio e attive in numerosi settori merceologici (terziario, metalmeccanico, agro-alimentare, chimico-plastico, alberghi, design, risorsa mare e trasporti, grafica, sanità e costruzioni). “Il Covid – sottolinea la Presidente del Comitato – ha interrotto la crescita delle piccole e medie aziende. Si registrano perdite di ricavi e il conseguente aumento di fatture inevase, il raddoppio delle imprese a rischio per il sistema bancario e un dato sulla disoccupazione nella provincia di Salerno ben al di sopra della media nazionale del 17%. Queste cifre rendono ancora più urgente un utilizzo ragionato e ben finalizzato dei fondi del Piano di Rilancio Europeo (Next Generation EU). E’ un’occasione imperdibile per il nostro Paese che non può essere sprecata, non solo per le aziende, ma per l’intero sistema economico e sociale.”

