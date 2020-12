Covid e crisi del commercio, al via la terza edizione di “Natale in Vetrina” a Nocera Inferiore

Continuano le iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore. Anche per questo Natale, la città si arricchirà di una speciale iniziativa dedicata alle attività commerciali e finalizzata alla promozione del commercio nel periodo natalizio con il coinvolgimento di tutta la città. È stato l’assessore Antonio Franza a promuovere la terza edizione del concorso denominato “Natale in vetrina”.

Le informazioni

L’ iniziativa è rivolta a tutti i titolari di esercizi commerciali ed attività assimilate che hanno sede in città. Il concorso a tema natalizio, avrà l’obiettivo di stimolare gli operatori economici del territorio ad abbellire le vetrine dei propri negozi con allestimenti tematici natalizi affinché i cittadini possano trovare una maggiore atmosfera di festa, anche in un periodo così particolare. Chi intende partecipare al Concorso dovrà registrarsi sull’App Città di Nocera Inferiore (nocerainferiore.comune.digital) nell’ apposita sezione. I cittadini potranno poi inviare la foto della vetrina preferita nella sezione dell’app dedicata (la foto può includere anche più immagini). L’ allestimento in gara dovrà rimanere invariato almeno fino al 6 gennaio 2021.

Le vetrine saranno valutate da una giuria composta dal dirigente del Settore Finanziario o suo delegato, da un esperto Vetrinista e da almeno un rappresentante delle associazioni di categoria. Le quattro vetrine più votate riceveranno i seguenti premi in denaro da utilizzare per la propria attività commerciale: 1 classificata premio di 400 euro; 2 classificata premio di 300 euro; 3 classificata premio di 200 euro; 4 classificata premio di 100 euro. Un ulteriore premio di 300 euro sarà assegnato alla vetrina più votata sull’app Città di Nocera Inferiore.